POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 29.01.2024, zwischen 08:10 und 08:15 Uhr, ereignete sich in der Susannastraße in Bexbach ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin befuhr besagte Straße aus der Poststraße kommend in Richtung Wellesweilerstraße. Dabei beschädigte sie mit ihrem rechten Außenspiegel ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im später Verlauf kontaktierte sie dann hiesige Polizeiinspektion und schilderte den Vorfall.

Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

