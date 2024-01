POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel-Niederwürzbach

Homburg (ots) - Am 28.01.2024, zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, ereignete sich in der Einöder Straße in Homburg-Schwarzenbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen VW befuhr die Einöder Straße aus Einöd kommend in Fahrtrichtung Homburg und kollidierte mit seinem rechten Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Octavia mit ...

