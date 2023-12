POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Großkontrolle mit dem Fokus auf Gefahrgut

Pforzheim (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von 11000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, in Pforzheim ereignete. Ein 49jähriger fuhr mit einem Linienbus auf der Tiefenbronner Straße in Richtung der Keplerstraße. An der Kreuzung Tiefenbronner Straße /Kopernikusallee/Keplerstraße missachtete er die Vorfahrt einer 36jährigen Frau, die ...

