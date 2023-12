Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Nach Kollision mit Omnibus auf dem Dach gelandet

Pforzheim (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von 11000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, in Pforzheim ereignete. Ein 49jähriger fuhr mit einem Linienbus auf der Tiefenbronner Straße in Richtung der Keplerstraße. An der Kreuzung Tiefenbronner Straße /Kopernikusallee/Keplerstraße missachtete er die Vorfahrt einer 36jährigen Frau, die ihrerseits mit einem Peugeot von der Kopernikusallee in den Kreuzung einfuhr. Der Bus stieß gegen das Heck des Peugeot. Dieser geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei leicht verletzt. Der Busfahrer und die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. An dem Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

