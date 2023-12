POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf B 294

Horb am Neckar (ots) - Unbekannte sind im Laufe des Samstags in ein Haus in Nordstetten eingedrungen und haben Bargeld und etwas Schmuck entwendet. In der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 20:30 Uhr warfen die Einbrecher offenbar mit einem Stein die Terrassentür des in der Josef-Hezel-Straße gelegenen Hauses ein. Auf diese Weise konnten sie die Tür letztlich öffnen und ins Innere gelangen. Mehrere Zimmer und das darin ...

mehr