POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots) - Ein 8-jähriger Junge und eine 19-jährige Frau waren am Samstagabend gegen 20:15 Uhr auf der Hans-Sachs-Straße zu Fuß in Richtung Habermehlstraße unterwegs. An der Einmündung zur Habermehlstraße überquerten die Beiden an der dortigen Fußgängerampel bei Grünlicht die Hans-Sachs-Straße in ...

mehr