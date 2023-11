POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gerolstein (ots) - Am 06.05.2023 gegen 13:31 Uhr befuhr eine bisher unbekannte weibliche Fahrzeugführerin mit einem blauen Personenkraftwagen den LIDL-Parkplatz in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Hier kollidierte sie beim Rangieren auf dem Parkplatz mit einem dort abgestellten Fahrrad und beschädigte dieses. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen ...

mehr