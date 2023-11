POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Gerolstein (ots) - Am 02.11.2023 gegen 06:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die K 33 zwischen Gerolstein-Gees und Neroth. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser und laubbedeckter Fahrbahn von dieser ab und kam in den Straßengraben. Ein dort befindlicher Feldweg wirkte wie eine Sprungschanze, so dass das Fahrzeug ...

