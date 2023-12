Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enkreis) Illingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Illingen (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagabend gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen und haben sämtliche Zimmer durchsucht. Ob und was genau die Täter entwendet haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach bisherigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr über die Terrassentür zu dem im Lise-Meitner-Weg gelegenen Haus Zutritt, nachdem man zunächst den Rollladen nach oben geschoben und diesen mit einem Stuhl fixiert hatte. Danach schlugen die Unbekannten die Scheibe ein und entriegelten die Tür. Im Anschluss an den Einbruch konnten sie unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell