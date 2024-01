Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt in Homburg

Homburg (ots)

Am 24.01.2024 kam es um 16:35 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in der Homburger Innenstadt. Ein Fahrradfahrer sollte aufgrund eines Verkehrsverstoßes einer Kontrolle unterzogen werden. Er missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr in der Bexbacher Straße (B 423) in Höhe der Einmündung Kaiserstraße an dem haltenden Streifenwagen vorbei. Er überfuhr alle vier Spuren der Bexbacher Straße und konnte durch die Streifenwagenbesatzung letztlich eingeholt und in der Gerberstraße kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass dieser zuvor in einem Baumarkt in Homburg mehrere Gegenstände entwendet hatte, welche er noch mitführte.

Mehrere Fahrzeuge mussten aufgrund der Missachtung der Lichtzeichenanlagen durch den Fahrradfahrer an der Einmündung Bexbacher Straße/ Kaiserstraße abbremsen um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern. Aufgrund dessen wird ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrradfahrer eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder durch die Verfolgungsfahrt beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

