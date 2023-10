Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ergänzung zu Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B8 Höhe Rettersen

Rettersen (ots)

Am Donnerstag, den 12.10.2023, um 18:17 Uhr, ereignete sich auf der B8, Höhe der Ortslage Rettersen/Witthecke ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 50-jährige Führer eines Fiat Punto befuhr die B8 aus Kircheib kommend in Richtung Hasselbach. In einer dortigen Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dabei ins Schleudern. In Folge dessen kollidierte der Fiat Punto mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Dadurch wurde der 48-Jähriger Fahrer, sowie der 31-Jähriger Beifahrer des Ford Transit verletzt.

Der Fahrer des Fiat Punto wurde schwerer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei verletzten, unfallbeteiligten Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor.

Die freiwilligen Feuerwehren Weyerbusch und Mehren waren mit 40 Kräften im Einsatz. Durch die Straßenmeisterei Altenkirchen wurde eine Umleitung eingerichtet.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000 EUR.

Die Bundesstraße musste für ca. 5 Stunden komplett gesperrt werden.

