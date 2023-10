Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231004 - 1122 Frankfurt-Sachsenhausen: Tötungsdelikt - Festnahme eines Jugendlichen

Frankfurt (ots)

(dr) Die Polizei hat heute Morgen in Frankfurt einen 17-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird eine 28-jährige Frau getötet zu haben.

Nach einem Zeugenhinweis suchten Polizeibeamte in der Elisabethenstraße in Sachsenhausen eine Wohnung auf, in der sie eine leblose Frau auffanden. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei in der Folge einen 17-jährigen Tatverdächtigen in Bonames fest.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens und dem Tatmotiv dauern an. Der 17-Jährige soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

