Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung - Zeugen gesucht - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Zwischen Freitagabend (01.03.2024) und Montagmorgen sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Jugendhilfeeinrichtung in der Friesenstraße in Siegen-Geisweid eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie diverse Räume. Ob dabei auch Dinge entwendet wurden, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.

Der entstandene Sachschaden im Gebäude beläuft sich auf mindestens 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

