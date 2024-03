Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss und zwei weitere Fahrten unter Alkohol-/Btm-Einfluss bei Verkehrskontrollen - #polsiwi

Erndtebrück/Siegen/Wilnsdorf (ots)

Gestern Abend (04. Februar) und heute Nacht haben sich zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen die Fahrerin beziehungsweise der Fahrer unter Alkoholeinfluss standen.

Um 21:49 Uhr kam es in Erndtebrück auf einem Wirtschaftsweg Richtung Feudingen zu einem Alleinunfall einer 28-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch den Unfall wurde der automatische Notruf des verunfallten Audi aktiviert. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die 28-Jährige frontal vor einen Baum gefahren war. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Glücklicher Weise blieb die 28-Jährige unverletzt. An dem Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Gegen 02:20 Uhr diese Nacht ist es auf der Autobahn A 45 zwischen den An-schlussstellen Wilnsdorf und Siegen-Süd zu einem Unfall im Baustellenbereich gekommen. Die Polizeiwache Wilnsdorf unterstützte die Autobahnpolizei und übernahm die Unfallaufnahme. Ein 50-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war im Baustellenbereich von seiner Fahrspur abgekommen und geriet auf den linken Fahrstreifen. Dabei touchierte er den Pkw eines 37-Jährigen. Auch hier blieb es lediglich bei Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Lkw-Fahrer fest. Dieser gab an, zuvor mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Dies bestätigte auch der Atemalkoholtest. Bei dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da er keinen festen Wohn-sitz in Deutschland hat, musste er noch eine Sicherheitsleistung bezahlen. Beide Fahrzeugen blieben fahrbereit, der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat bei beiden Verkehrsunfällen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Betroffenen erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellte die Polizei am gestrigen Tage noch weitere Fahrten unter Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmitteleinfluss fest. Gegen 20:10 Uhr erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis über einen grauen Seat, der in Schlangenlinien im Bereich Weidenau unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte kurz darauf im Bereich der Weidenauer Straße angetroffen werden. Eine Überprüfung des 50-jährigen Fahrers ergab, dass dieser alkoholisiert war. Dies bestätigte auch ein Atemalkoholtest, der letztlich ca. 3 Promille ergab. Die Polizeibeamten ordneten auch hier eine Blutprobe an, der Führerschein wurde sichergestellt, die Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls zunächst einbehalten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Bereits am Montagmorgen wurde gegen 11:05 Uhr in der Siegener Wallhausenstraße ein grauer Alfa Romeo im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem 38-jährigen Fahrer ergaben sich mehrere Verdachtsmomente, dass dieser Drogen konsumiert hatte. Auch hier wurde eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Den 38-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei appelliert: Alkohol und Drogen gehören zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Bei den oben geschilderten Sachverhalten kam es glücklicher Weise nicht zu Personenschäden, doch oftmals ist dies bei Unfällen auch vom Zufall abhängig. Lassen Sie die Fahrzeuge stehen, wenn Sie Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben. Dies kann ansonsten Menschenleben kosten.

