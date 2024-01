Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup. Radmuttern an LKW manipuliert - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Unbekannte haben in der Lemgoer Straße in Istrup die Radmuttern an einem abgestellten Abschlepper der Marke VW gelöst. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend (13.01.2024) und Montagmorgen (15.01.2024). Als der 44-jährige Fahrer am Montag seine Fahrt antrat, geriet der LKW nach einiger Zeit ins Schwanken. Bei genauerer Untersuchung stellte er fest, dass mehrere Schrauben an einem Reifen fehlten. Der LKW wurde nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Verdächtiges im angegebenen Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05321 6090 zu melden.

