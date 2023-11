POL-SO: Unfallflucht

Einbruch in Baucontainer (ots) - Zu einem Einbruch in zwei Baucontainern kam es in der Straße "Im Klingelpoth" in der Zeit von Dienstag, 07.11.2023, 17:15 - Mittwoch, 08.11.2023, 06:45 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten die Türen zum Container auf und entwendeten eine Motorflex und einen Bohrhammer. Hinweise zu dem oder die Täter liegen nicht vor. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas zum Einbruch sagen können. Diese melden sich bitte unter der ...

