POL-MA: Heidelberg: Schwerer Unfall auf Parkplatz zwischen LKW und Fußgänger - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Modehauses ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt ( siehe PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5401061 )

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen rangierte der Fahrer eines LKWs (12t) auf dem Parkplatz in der Dossenheimer Landstraße, um in Richtung einer Laderampe zu gelangen. Im Bereich einer leichten Steigung kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, welcher unter den LKW geriet. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der LKW wurde in Ansprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg sichergestellt. Ein Gutachter wird in die Unfallermittlungen eingebunden, welche derzeit noch andauern und über die nächsten Wochen hinausgehen werden.

