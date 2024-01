POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl.

Lippe (ots) - Vermutlich aufgrund von Glätte kam ein 32-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag (14.01.2024) gegen 16:10 Uhr in einer Kurve von der L 861 ab. Der Mann aus Goslar war in Richtung Bösingfeld unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Chevrolet überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Zeuge half ihm aus dem Wagen und rief Hilfe. Das ...

mehr