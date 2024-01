POL-LIP: Lemgo. Mülltonne und Gartenhaus brennen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.01.2024) brachen Unbekannte in die Gesamtschule in der Sprottauer Straße ein. Dabei beschädigten sie eine Scheibe in einer Tür. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer in den Stunden um Mitternacht Verdächtiges bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

