Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Tresor gefunden - Besitzer gesucht.

Lippe (ots)

Am 06.01.2024 wurde am Grillplatz "Auf der Kussel" in der Hermann-Niebuhr-Straße in Pivitsheide ein Tresor gefunden. Dieser konnte bislang niemandem zugeordnet werden. Auch zum Inhalt ist nichts bekannt, da der Tresor über ein elektronisches Schloss gesichert ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tresor aus einem Diebstahl stammt. Das Kriminalkommissariat 2 sucht daher den Besitzer oder die Besitzerin des Tresors und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise.

