POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots) - Am Montag, 20.11.2023 ereignete sich in dem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel Aßweiler in Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale. Hierbei wurde an einem geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt. Bei dem Verursacher handelte es sich vermutlich um einen beigefarbenen Kleinwagen mit IGB-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Geschädigte von der ...

