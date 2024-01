LPI-EF: Festnahme nach Angriff

Erfurt (ots) - Zwischen dem 26.01.2024 und dem 27.01.2024 stahl eine unbekannte Person in der Drosselbergstraße in Erfurt mehrere Kennzeichentafeln. Der Langfinger hatte das Schloss einer Umzäunung zerstört und einen gesicherten Parkplatz betreten. Hier machte sich der Unbekannte an acht Autos zu schaffen und stahl insgesamt 13 Kennzeichen im Wert von 520 Euro. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch. Die ...

