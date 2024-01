Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausstellerfahrzeug bei Messe beschädigt

Erfurt (ots)

Gestern Abend beschädigte eine unbekannte Person ein Ausstellerfahrzeug in der Messehalle Erfurt. Während einer Aftershowparty der Automobilmesse war der unachtsame Gast in einen abgesperrten Bereich eingedrungen. Hier schoss er Bilder von sich vor hochwertigen Autos. Um scheinbar mehr Pepp in die Fotos zu bringen, legte sich die Person auf die Motorhaube eines 700-PS Boliden im Wert von mehreren 100.000 Euro. Dabei wurde die Lackschutzfolie zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Von dem Verursacher fehlte bei der Anzeigeaufnahme jede Spur. (MO)

