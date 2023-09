Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Pittenbach (ots)

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Pittenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Der Fahrer des PKW befuhr zum Unfallzeitpunkt die Dorfstraße in Richtung Brandscheid. Der Fahrradfahrer befuhr den Fahrradweg und kollidierte an der Kreuzung zur Dorfstraße mit dem am PKW angebrachten Anhänger.

Der 42 Jahre alte Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Prüm bittet Unfallzeugen, sich unter sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell