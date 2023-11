Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Autos streifen sich - Beteiligter flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.11.2023, gegen 16:15 Uhr, haben sich in Murg-Niederhof an der Kreuzung L 151(Hotzenwaldstraße)/Dieringer Straße zwei Autos gestreift. Ein Beteiligter flüchtete. Eine 20 Jahre alte Frau hatte am Ende der Dieringer Straße angehalten. Ein in die Dieringer Straße abbiegendes Auto streifte den stehenden Ford der jungen Frau. Dieser Pkw entfernte sich nach dem Streifvorgang von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben, gesteuert vermutlich von einem Mann. Teile der Radkappe und des Scheinwerfers blieben an der Unfallstelle zurück. Der Sachschaden am Ford liegt bei rund 1000 Euro. Um sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

