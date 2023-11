Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zwei Kleinbusse kollidieren - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.11.2023, gegen 17:20 Uhr, sind auf der B 34 bei Klettgau-Grießen zwei Kleinbusse kollidiert. Eine 50 Jahre alte Fahrerin hatte die Absicht, von der Bundesstraße nach links in Richtung Grießen-Bahnhof abzubiegen. Dabei stieß sie in den entgegenkommenden Kleinbus eines 67-jährigen Mannes. Während der Mann unversehrt blieb, verletzten sich im anderen Kleinbus die Fahrerin und ein 13-jähriger Mitfahrer leicht. Sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdient versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 50000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die B 34 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

