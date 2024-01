Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Endstation Psychiatrie

Erfurt (ots)

Am Wochenende hielt ein 40-jähriger Mann die Erfurter Polizei auf Trapp. Zwischen Samstag und Sonntag beging der Täter gleich sechs Straftaten. Das erste Mal rückten die Beamten zu einer Diskothek aus. Dort hatte der Mann zwei Türsteher mit einer Flasche beworfen und einen Fahrradständer beschädigt. Nachdem der 40-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hatte, bedrohte er an einer Haltestelle mehrere junge Frauen mit einem Messer. Doch dies war nicht das Ende. Sonntagmorgen zückte er in einer Straßenbahn erneut ein Messer und bedrohte zwei Frauen. Bei seiner Festnahme wurde zudem noch ein Ladendiebstahl aufgedeckt. Die Beamten fanden bei ihm gestohlene Kleidungsstücke. Der Täter wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Klinik gebracht. (MO)

