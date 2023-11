POL-PDLD: Germersheim/ Rülzheim - gleich zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots) - Gestern führten Germersheimer Polizisten Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße durch. Hierbei wurden 22 "Gurtmuffel" gebührenpflichtig verwarnt. Zudem hatten insgesamt vier LKW-Fahrer ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Auch getunte Fahrzeug wurden in den Fokus genommen. Vier Autofahrer wurden wegen nicht abgenommener technischer Änderungen verwarnt. An weiteren 46 Fahrzeugen ...

