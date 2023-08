Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Blitzeinschlag in Dach eines Einfamilienhauses

Grünstadt-Sausenheim (ots)

Am Samstag den 12.08.2023 schlug gegen 12:45 Uhr aufgrund eines Gewitters ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses in der Schulgasse in Grünstadt-Sausenheim ein. Hierdurch kam es zu einem Schwelbrand im Dachstuhl. Im Haus befand sich zu dieser Zeit niemand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Grünstadt bis 13:25 Uhr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die Schulgasse nicht befahrbar. Eine Schadenssumme kann derzeit nicht genannt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell