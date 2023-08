Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Falschfahrer auf der A6

Frankenthal (ots)

Am 11.08.2023 um 21:13 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der A6 im Bereich Frankenthal gemeldet. Das Fahrzeug soll nach den Angaben der Zeugen auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern vom Autobahnkreuz Frankenthal nach Mannheim unterwegs sein. Die unmittelbar alarmierten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug auf dem Standstreifen in richtiger Richtung fahrend feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vor dem Eintreffen der Polizeikräfte über beide Fahrstreifen gewendet und mehrere Gefährdungssituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern verursacht hat. Da sich die 27-Jährige Fahrzeugführerin in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ärztliche Behandlung überstellt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die 27-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund Straßenverkehrsgefährdung.

