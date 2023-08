Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Randalierer in Gewahrsam genommen

Wattenheim (ots)

Am 12.08.2023 um 02:48 Uhr wurden die Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu einer randalierenden Person an der Tank&Rastanlage Pfalz gerufen. Ein betrunkener LKW-Fahrer habe nach den Angaben des hinzugerufenen Rettungsdienstes versucht, gegen die Außenwand des Rettungswagens zu schlagen. Da sich der LKW-Fahrer auch beim Eintreffen der Beamten weiterhin unkooperativ und verbal aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Schaden am Rettungswagen entstand nicht.

