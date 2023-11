Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falschfahrer auf der A65 - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Mittwoch, den 08.11.2023 wurde der Polizei Landau gegen 20:25 Uhr ein Falschfahrer auf der A65 zwischen Landau Zentrum und Landau Nord gemeldet. Ein 28-jähriger Mann aus dem Raum Osnabrück befuhr mit seinem PKW die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Neustadt. Etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Landau Nord bemerkte er seinen Fehler und wendete auf der Fahrbahn, wodurch zwei Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Anschließend fuhr er in richtiger Fahrtrichtung über die Abfahrt Landau Zentrum in Richtung Stadt, wo er durch eine Polizeistreife in der Hainbachstraße kontrolliert werden konnte. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol, was durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,78 Promille bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Sollten durch die Fahrweise des Mannes weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell