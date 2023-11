Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht vom 06.11.2023 auf den 07.11.2023 drangen unbekannte Täter in der Wieslauterstraße in Landau in den Garten des Geschädigten ein. Im Garten befand sich ein E-Bike, welches augenscheinlich entwendet werden sollte. Da das E-Bike jedoch mittels Schloss an einer Regenrinne befestigt war, scheiterte der Diebstahlsversuch. Die Sachschadenshöhe beträgt 300 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell