Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots)

Gestern führten Germersheimer Polizisten Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße durch. Hierbei wurden 22 "Gurtmuffel" gebührenpflichtig verwarnt. Zudem hatten insgesamt vier LKW-Fahrer ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Auch getunte Fahrzeug wurden in den Fokus genommen. Vier Autofahrer wurden wegen nicht abgenommener technischer Änderungen verwarnt. An weiteren 46 Fahrzeugen konnten technische Mängel festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell