Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagnachmittag (08.03.2024) sind zwei Ladendiebe in einem Einkaufszentrum in der Siegener Innenstadt auf frischer Tat ertappt worden.

Gegen 17 Uhr ist die Polizei alarmiert worden, nachdem die beiden 37- und 45 Jahre alten Frauen durch Ladendetektive entdeckt wurden. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen zuvor in mehreren Läden Gegenstände entwendeten. Der Summe der Tatbeute beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Wert.

Die Polizeibeamten konnten das Diebesgut vor Ort auffinden. Beide Frauen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell