Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Opferstock entwendet - Einbrüche - Baum mutwillig beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ein Einbrecher verschaffte sich am Freitag zwischen 6:45 Uhr und 16:45 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Bohnensträßle. Anschließend entwendete er unter anderem ein Tablet im Wert von etwa 320 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Einbruch Seniorenheim

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einen Einbruch in ein Seniorenheim Am Stadtgraben. Ein Einbrecher verschaffte sich in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr, bis Montag, 6:30 Uhr, Zugang zur dortigen Waschküche. Hier brach er mehrere Spinde der Mitarbeiter auf und entwendete Bargeld, eine Kaffeemaschine sowie weitere diverse Gegenstände. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Opferstock entwendet

Am Sonntag wurde zwischen 8 Uhr und 18:30 Uhr aus einer, in der Jakobus Kirche verschraubten, Spendenkasse Geld entwendet. In der Kasse befanden sich etwa 100 Euro Bargeld. An der Kasse selbst entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Aalen: Baum mutwillig beschädigt

Vor einer Bäckerei in der Alte Heidenheimer Straße wurde im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr, bis Montag, 0:20 Uhr ein Baum mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell