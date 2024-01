POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Kelberg (ots) - Am 15.01.2024 gegen 09:02 Uhr wurde ein Kaminbrand im Bereich der Straße "Im Browelt" in Kelberg gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es nur zu einer Rauchentwicklung im Kamin gekommen war. Es entstand keinerlei Schaden und es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

