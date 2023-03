Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Radfahrerin wird nach Zusammenstoß mit Fußgänger angegriffen. Aufmerksame Bauarbeiter kommen der Frau zur Hilfe+++

Am gestrigen Montag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger, in deren Verlauf der Fußgänger die Radfahrerin angriff.

Am Montag, den 20.03.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Alexanderstraße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 42-jährigen Fußgänger und einer 68-jährigen Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin fuhr die Alexanderstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Baustelle beim Bahnübergang fiel der Dame der 42-jährige Fußgänger auf, welcher leicht schwankend unterwegs war. Die Radfahrerin entschied sich darauf, vorsichtig und in einem großen Bogen an dem Fußgänger vorbeizufahren. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Der Fußgänger wurde daraufhin sehr wütend und fing an, die 68-jährige Radfahrerin lautstark zu bedrohen und zu beleidigen. Zudem fing er an, auf das Fahrrad einzutreten. Hierbei traf er auch die 68-jährige Dame am Bein, welche dadurch verletzt wurde. Trotz der vielen, anwesenden Verkehrsteilnehmer ließ der Fußgänger erst von der Dame ab, als zwei Bauarbeiter der Baustelle auf die Situation aufmerksam wurden und der Dame zur Hilfe eilten. Dank des beherzten Eingreifens der Beiden konnten wahrscheinlich schlimmere Verletzungen verhindert werden.

Der Angreifer lief darauf weg, konnte aber durch Zeugen identifiziert werden. Gegen den Beschuldigten leitet die Polizei ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung ein.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben müssen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441/7904115 zu melden. (372323)

