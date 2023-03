Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Randalierer beschäftigt die Westersteder Polizei+++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein amtsbekannter 34jähriger Westersteder die Beamten der Kreisstadtwache über Gebühr beschäftigt. Bereits am Samstag fällt der Mann durch permanente Ruhestörungen und Beleidigungen zum Nachteil seiner Nachbarn auf. Auf Ansprache der eingesetzten Beamten reagiert dieser dann verbal aggressiv und wirft ihnen ein Glas vor die Füße, welches aber folgenlos zerbricht. Am Montag gegen Mittag eskaliert die Situation weiter. Nun schmeißt der Mann, lediglich mit einer Unterhose bekleidet, Flaschen von seinem Balkon im 1. Obergeschoss, wodurch es zu diversen Sachbeschädigungen kommt. Die eintreffenden Streifen werden nun gezielt mit Flaschen beworfen, allerdings knapp verfehlt. Da ein gefahrloses Eindringen in die Wohnung nicht möglich ist, werden Beamte mit Diensthunden angefordert. Bei deren Eintreffen wird die Wohnungstür mittels eines massiven Hammers geöffnet. Der Anblick des Diensthundes führt nun dazu, dass sich der Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen lässt und für weitere Maßnahmen der Dienststelle zugeführt werden kann. Den Mann erwarten nun diverse Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Der Mann, der bereits im Vorfeld als psychisch auffällig bekannt war, wird dem Gesundheitsamt des Landkreis Ammerland vorgestellt, von wo eine zwangsweise Unterbringung in einer Fachklinik angeordnet wird.

