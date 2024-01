POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in den Bauhof der Stadt Gerolstein

Wittlich (ots) - In der Zeit vom 14.01.2024 18:00 Uhr bis zum 15.01.2024 09:00 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zum "Entenhäuschen" im Kurpark in Prüm verschafft. Dabei brachen sie die Tür der Holzhütte mit roher Gewalt auf. Sie entwendeten unter anderem Tierfutter und beschädigten Gerätschaften im Inneren. Teile dieser Gegenstände warfen sie im Anschluss in den anliegenden Ententeich. Zeugen, die ...

