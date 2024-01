POL-PDWIL: Sachbeschädigung an "Entenhäuschen" im Kurpark Prüm

Kradenbach (ots) - Am 14.01.2024 gegen 19:21 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Personenkraftwaen die L 46 von Daun-Rengen in Richtung Kradenbach. An der Einmündung der L 46 auf die K 38 kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug ...

mehr