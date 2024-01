POL-PDWIL: merkwürdige Entsorgung von Abfall

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 14.01.2024 bis 15.01.2024 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Bauhof der Stadt Gerolstein im Vulkanring im Gerolsteiner Gewerbegebiet. Hier schlugen sie eine Scheibe des Garagentors ein und gelangten so in das Innere des Anwesens. Hier entwendeten sie aufgefunde Metallteile jeglicher Art. Der Abtransport dürfte aufgrund der entwendeten Menge an Metall mittels eines größeren ...

