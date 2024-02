Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Blaufelden: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagmorgen 06:30 Uhr einen in der Langenburger Straße geparkten VW, indem er die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einem Pflasterstein einwarf. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Gaildorf: Reifen zerstochen

Zwischen Freitag und Montag wurden mehrere Reifen an zwei geparkten Fahrzeugen an einer Sporthalle in Bleichgärten zerstochen. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

