Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbrüche - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Bargeld entwendet

Während eines Fußballspieles entwendete ein Unbekannter am Sonntagmittag zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr aus der Umkleidekabine der alten Sporthalle im Sportplatzweg Bargeld aus den Geldbörsen der Spieler. Insgesamt erbeuteten die Täter rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Fachsenfeld: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 84 Jahre alte Pedelecfahrerin am Sonntagmittag kurz vor 14 Uhr bei einem Sturz zu. Zur Unfallzeit fuhr sie auf der Waiblinger Straße mit ihrem Rad auf das Pedelec eines vor ihr fahrenden 90-Jährigen auf. Die Seniorin stürzte auf die Straße, wobei sie mehrere Schürfwunden erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Aalen: Beim Diebstahl ertappt

Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr beobachtete die Angestellte eines Drogeriemarktes in der Friedhofstraße zwei Männer beim Diebstahl von Parfum. Als die beiden den Kassenbereich passierten und der Diebstahlschutz auslöste, bat die Angestellte die beiden mutmaßlichen Diebe, stehen zu bleiben. Da beide Männer dies ignorierten, fasste die 59-Jährige die beiden an ihren Kleidern; den Männern gelang dennoch die Flucht, wobei sie von der Angestellten und einem Zeugen verfolgt wurden. Im Innenstadtbereich konnten die beiden wiederum festgehalten werden, wogegen sie sich mit Schlägen wehrten. Von der Mitarbeiterin und einem Zeugen konnten die 49 und 29 Jahre alten Diebe der Polizei übergeben werden.

Riesbürg-Pflaumloch: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Dienstagmittag 12 Uhr und Sonntagnachmittag 14.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kernerstraße, aus welchem sie wohl lediglich einen geringen Bargeldbetrag und eine Goldkette entwendeten. Der von den Unbekannten verursachte Gesamtschaden beziffert sich ersten Einschätzungen nach auf rund 600 Euro. Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Sakristeitüre aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Sonntagmittag 12.30 Uhr und Sonntagabend 19 Uhr die Türe zur Sakristei in der Katholischen Kirche St. Cyriakus am Pfarrer-Hieber-Platz auf und entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld. Des Weiteren brachen die Diebe insgesamt vier Opferstöcke auf und entnahmen das darin befindliche Geld. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten mehrere hundert Euro und hinterließen einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Hoher Sachschaden bei Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmorgen, 9.50 Uhr, einen in der Vogelhofstraße abgestellten Jaguar, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Westhausen: Gegen Leitplanken gefahren

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 34-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr verursachte, als er mit seinem Renault auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen von der Straße abkam und gegen die Leitplanken fuhr. Der 34-Jährige fuhr ohne anzuhalten davon; er konnte letztlich von Polizeibeamten in Feuchtwangen angetroffen werden. Gegen ihn wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell