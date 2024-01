Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl bei Geldwechsel

Waldfeucht (ots)

Am 26. Januar (Freitag), gegen 13.35 Uhr, bat eine unbekannte Frau die Kassiererin in einem Supermarkt an der Straße Heesweg, ihr einen großen Geldschein in 50 Euro Scheine zu wechseln. Die Frau kam der Bitte nach und musste einige Zeit später feststellen, dass aus der Kasse Geld fehlte. Die Unbekannte war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und war mit einem blauen Pullover, einer schwarzen Jacke sowie einem schwarzen Rock bekleidet und wirkte osteuropäisch. Sie war mit einem dunklen 5-er BMW unterwegs. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu der unbekannten Frau machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es ist auch möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

