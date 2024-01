POL-HS: Einbruch in Schnellrestaurant

Hückelhoven-Baal (ots) - Unbekannte Täter schlugen das Fenster eines Hauses an der Bahnstraße ein uns verschafften sich so Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen im gesamten Gebäude. Was die Täter entwendeten, wird zurzeit ermittelt. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am 27. Januar (Samstag) und 9.30 Uhr am 28. Januar (Sonntag) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

