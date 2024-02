Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle unter Alkoholeinfluss- Unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein bei Verkehrskontrolle- Pedelecs entwendet- Widerstand

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: 28-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag kurz vor 2:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem AIXAM-Leicht-Kraftfahrzeug auf der Hauptstraße in Ortsmitte nach links und kollidierte dabei mit einem geparkten PKW der Marke Renault. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterzeihen. Bei dem Unfall wurde er zudem leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 6.000 Euro.

Crailsheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Messer, statt mit Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 21:40 in der Kalkofenstraße wurde ein 24-jähriger in seinem Opel überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar unter Einfluss berauschender Substanzen stand. Ein erster Schnelltest erhärtete den Verdacht. Die Kontrolle ergab zudem, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er zwei Messer mit, von denen eines nach ersten Erkenntnissen laut Waffengesetz zu den verbotenen Gegenständen gehört. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.

Obersontheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann die Roßhofstraße und krachte dabei mit seinem BMW gegen einen geparkten Audi. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 65-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Der Unfallverursacher muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ilshofen: E-Bikes aus Garage entwendet

Zwischen Freitagabend 17 Uhr und Samstagvormittag 09 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Garage im Braunschlag und entwendete aus dieser drei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 940010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Auseinandersetzung

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr zeigte sich ein alkoholisierter 26-jähriger Mann in einer Diskothek am Hafenmarkt zunehmend aggressiv und geriet in eine Auseinandersetzung mit den dortigen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zu einem Gerangel vor der Diskothek. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Örtlichkeit sollte der 26-Jährige am Boden festgehalten werden. Hiergegen leistete er Widerstand und versuchte den Sicherheitsdienst zu beißen. Deshalb wurde Pfefferspray gegen den aggressiven Mann eingesetzt. Er konnte anschließend beruhigt werden und wurde durch einen Rettungsdienst versorgt. Gegen den 26-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

