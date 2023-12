PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach Einbrüchen in Kindertagesstätten +++ Anhänger in Steinbach entwendet +++ Baustellendiebstähle in Wehrheim und Neu-Anspach +++ Erneuter Schneefälle sorgt für Unfälle im Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach Einbrüchen in Kindertagesstätten, Grävenwiesbach, Gartenstraße, Dienstag, 05.12.2023, 01:20 Uhr

(da)In Grävenwiesbach ist es der Polizei am Dienstagmorgen gelungen, zwei Einbrecher festzunehmen, die es auf Kindertagesstätten abgesehen hatten. Zeugen beobachteten in der Nacht zwei Personen, die gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Gartenstraße eingestiegen waren. Herbeigerufenen Streifen konnten zwei Männer im Alter von 22 und 43 Jahren festnehmen. Bei ihnen wurde zusätzlich Diebesgut aus zwei weiteren Kindertagesstätten festgestellt. So stehen die beiden Festgenommenen nun im Verdacht, in der Nacht in zwei Einrichtungen in der Gustav-Heinemann-Straße in Neu-Anspach sowie in der Straße "Am Riedborn" in Usingen eingebrochen zu sein. In einem den Einbrechern zugeordneten Fahrzeug stellten die Beamten darüber hinaus diverses, weiteres Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug fest. Dieses wurde samt Pkw sichergestellt. Weiterhin wurde am vergangenen Wochenende in eine Kindertagesstätte in Friedrichsdorf/Köppern eingebrochen. Ob auch diese Tat im Teichmühlenweg oder die weiteren Einbrüche in Kindertagesstätten der letzten Wochen auf das Konto der beiden Einbrecher gehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Hierzu bittet die Kriminalpolizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06172) 120-0. Für den 22-Jährigen und den 42-Jährigen ging es zunächst zur Polizeistation nach Usingen, wo sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

2. Pkw-Anhänger in Steinbach entwendet,

Steinbach, Industriestraße, Montag, 27.11.2023 bis Dienstag, 28.11.2023

(da)Bereits in der vergangenen Woche wurde in Steinbach ein Pkw-Anhänger entwendet. Der Anhänger der Marke Humbaur war zwischen Montag, 27.11.2023 und Dienstag, 28.11.2023 auf einem Grundstück in der Industriestraße abgestellt und mit Baumaterialien beladen. Zuletzt war an dem Anhänger das amtliche Kennzeichen "F-TM 315" angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Baustellendiebstähle in Wehrheim und Neu-Anspach, Wehrheim, L3041 & Neu-Anspach/Westerfeld, Usinger Straße Freitag, 01.12.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 07:00 Uhr

(da)Baustellendiebe waren am vergangenen Wochenende in Wehrheim und Neu-Anspach/Westerfeld unterwegs. In Wehrheim entwendeten Unbekannte von einer Baustelle an der L3041 zwei Ampelanlagen im Wert von 14.000 Euro. In Westerfeld verschafften sich die Diebe unbefugt Zutritt zu einer Baustelle in der Usinger Straße und entwendeten dort Dieselkraftstoff aus einem Tank sowie mehrere Meter Stromkabel. Zum Abtransport benutzten die Diebe vermutlich eine baustelleneigene Schubkarre, mit der sie unerkannt entkamen. Der Schaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Erneuter Schneefälle sorgt für Unfälle im Hochtaunus, Hochtaunuskreis, 04.12.2023

(da)Erneuter Schneefall hat am Montag für Schneeglätte und damit verbundene Unfälle im Hochtaunuskreis gesorgt. Auf der L3415 bei Friedrichsdorf/Burgholzhausen ist ein Volvo auf schneeglatter Fahrbahn zunächst auf den Seitenstreifen geraten und dann gegen das Heck eines entgegenkommenden Ford geprallt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Volvo-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch keiner weiteren medizinischen Versorgung bedurften. Der Sachschaden wird derzeit auf 22.500 Euro geschätzt.

In Neu-Anspach ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Heisterbachstraße. Auch hier war ein Fahrzeug, ein BMW, aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern geraten und mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Ford. Auch hier waren beide Fahrzeuge aufgrund der starken Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Heisterbachstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird hier auf über 33.000 Euro geschätzt.

Auf der L3057 bei Friedrichsdorf kam es zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Audi. Der Rettungswagen befand sich auf einer Alarmfahrt in Richtung Burgholzhausen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse geriet der Rettungswagen ins Schleudern und in der Folge in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Audi zusammen. Die Fahrerinnen der beteiligten Fahrzeuge mussten zum Teil schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

