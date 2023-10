Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum des 11.10.2023 von 12:00 Uhr bis 12.10.2023 gegen 06:00 Uhr ereignete sich in der 'Rhodter Straße' in Edenkoben in Höhe der Hausnummer 26 eine Verkehrsunfallflucht, wobei die Fahrertür des am Straßenrand geparkten Fahrzeuges von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert wurde. Dieser flüchtete daraufhin unerkannt vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500EUR am geparkten Fahrzeug.

Zeugen die Hinweise zum dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell