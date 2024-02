Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 35-Jährige verletzt Polizeibeamtin leicht - Einbrüche - Hochsitze mutwillig beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auto machte sich selbständig

Eine 28-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Cold parkte am Sonntag in der Plattenwaldallee. Als sie gegen 10.20 Uhr ausgestiegen war, machte sich ihr Fahrzeug selbständig und rollte die abschüssige Fahrbahn hinunter und kam in einer Hecke zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Backnang: Psychisch auffällige Person

Eine 35-Jährige störte am Sonntagnachmittag nachhaltig den Dienstbetrieb der Backnang Polizei, indem sie dort mehrfach unnötigerweise anrief, dort am Gebäude mehrfach klingelte oder Gegenstände gegen die Fenster der Polizeiwache warf. Beschädigt wurde hierbei nichts. Die Person befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde von der Polizei in eine Fachklinik verbracht. Hiergegen wehrte sich die 25-Jährige und trat gegen die eingesetzten Beamten, wobei auch eine Beamtin leicht verletzt wurde.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr aufgrund eines brennenden Papiercontainers mit insgesamt sechs Einsatzkräften in den Wieslaufweg aus. Der Container konnte schnell gelöscht werden. Zeugen, die zu genannter Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Düsseldorfer Straße einen geparkten VW Touran und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hanweiler: In Wohnhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Silvanerstraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was genau von den Tätern entwendet wurde und wie hoch die Schadenshöhe ist, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Kelleraufbrüche

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 10 Uhr wurden insgesamt zwölf Kellerräume eines Wohnkomplexes im Eschenweg aufgebrochen und aus diesen u.a. drei Pedelecs vom Hersteller Cube, Trenoli und Ghost sowie weitere Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 11 Uhr einen im Eichenweg geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am VW wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Remshalden-Buoch: Hochsitze beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurden insgesamt vier Hochsitze, die sich am Waldrand zwischen der Krebsklinik und dem Kriegsmahnmal Buoch befinden, teilweise stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Paulinenstraße einen geparkten Mazda und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ziegeleistraße einen geparkten Ford und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Urbach: Auto zerkratzt

Zwischen 12:10 Uhr und 15 Uhr wurde am Sonntag ein im Linsenbergweg geparkter Audi zerkratzt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

